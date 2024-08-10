6 серпня на трасі "Таврида" у напрямку Керчі були помічені військові КАМАЗи з тактичним знаком "Z у квадраті". Моніторингові канали повідомляють, що ці вантажівки виїхали з місця дислокації 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту Росії у бухті Козачій.

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Могло вже "перепасти" на Курщині

Телеграм-канал "Кримський вітер" вказав на схожість тактичного знака "Z у квадраті" зі знаком "Z у ромбі", який був на автомобілях російської колони, знищеної під Рильськом.

Крім того, про бої в Суджі за участю морпіхів 810-ї бригади повідомляв Z-паблік "Два майори".

Морських піхотинців з Севастополя кинули на оборону Курщини / Фото соцмережі

Нагадаємо, що 810-тій бригаді в окупованому Криму регулярно "прилітало". Так, за даними Forbes, колись "елітна бригада" зазнала колосальних втрат. Окупантам доводилося її кілька разів відновлювати.