У виданні зробили яскраве порівняння між 1980 та 2024 роками і оснащенням 810-ї гвардійської бригади морської піхоти ВМС СРСР, що базувалася на півострові Крим у Севастополі. Це порівняння продемонструвало, наскільки нашим військовим вдалося відкинути ворога назад.

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Вперед у минуле для ворога

Отже, за даними Forbes, 810-а бригада у 1980 році мала у своєму розпорядженні батальйон танків Т-55. Ці бойові машини випущені у 1950-х роках.

На початку повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, до України бригада вирушила з досить сучасними танками. Мовиться про Т-80. Правда, згодом на них очікували українські захисники, котрі змогли бригаду двічі знищити, внаслідок чого остання зазнала втрати багатьох, якщо не всіх своїх танків Т-80.

За вікном 2024 рік. І 810-а бригада воює на Херсонщині. І у неї на озброєнні, сюрприз-сюрприз, батальйон танків Т-55, випущених у 1950-х роках.

Таким чином 810-а бригада буквально натрапила на українську машину часу, яка перенесла її у 80-ті. Нагадаймо, що сама бригада налічує 2500 осіб, і її колись ще вважали "елітною". Вона, власне, перебувала на півночі Херсонщини, коли наші військові провели свій перший великий контрнаступ восени 2022 року.

Що там у 810-ї бригади зараз

У виданні зазначають, що вона, ймовірно, у своєму початковому танковому батальйоні кілька разів втрачала та замінювала всі три десятки танків. Звертають увагу, що Кремль, очевидно, втратив здатність виробляти достатньо Т-80 – 43-тонних тримісних танків. Відтак, повністю замінити знищені або втрачені вона просто не здатна.

Звернімо увагу! Кремль у 2022 та 2023 роках зумів побудувати або ж відновити зі зберігання менш як 2000 запасних танків. З них сотні – Т-62 та Т-55, випущених ще у 60-роках.

У виданні наголошують, що 810-а бригада, яка повернулася до свого стану 1980 року, – мікрокосм ширшої російської армії. Якщо колись Кремль міг назвати її "елітною", то зараз бригада – "розрізнений натовп погано навчених солдатів". Так ще й вони роз'їжджають на танках музейного рівня.