В издании сделали яркое сравнение между 1980 и 2024 годами и оснащением 810-й гвардейской бригады морской пехоты ВМС СССР, базировавшейся на полуострове Крым в Севастополе. Это сравнение продемонстрировало, насколько нашим военным удалось отбросить врага назад.

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Вперед в прошлое для врага

Итак, по данным Forbes, 810-я бригада в 1980 году имела в своем распоряжении батальон танков Т-55. Эти боевые машины выпущены в 1950-х годах.

В начале полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года, в Украину бригада отправилась с достаточно современными танками. Говорится о Т-80. Правда, впоследствии их ожидали украинские защитники, которые смогли бригаду дважды уничтожить, в результате чего последняя понесла потери многих, если не всех своих танков Т-80.

За окном 2024 год. И 810-я бригада воюет на Херсонщине. И у нее на вооружении, сюрприз-сюрприз, батальон танков Т-55, выпущенных в 1950-х годах.

Таким образом 810-я бригада буквально наткнулась на украинскую машину времени, которая перенесла ее в 80-е. Напомним, что сама бригада насчитывает 2500 человек, и ее когда-то еще считали "элитной". Она, собственно, находилась на севере Херсонщины, когда наши военные провели свое первое большое контрнаступление осенью 2022 года.

Что там у 810-й бригады сейчас

В издании отмечают, что она, вероятно, в своем начальном танковом батальоне несколько раз теряла и заменяла все три десятка танков. Обращают внимание, что Кремль, очевидно, потерял способность производить достаточно Т-80 – 43-тонных трехместных танков. Поэтому, полностью заменить уничтоженные или утраченные она просто не способна.

Обратим внимание! Кремль в 2022 и 2023 годах сумел построить или восстановить с хранения менее 2000 запасных танков. Из них сотни – Т-62 и Т-55, выпущенных еще в 60-годах.

В издании отмечают, что 810-я бригада, которая вернулась к своему состоянию 1980 года, – микрокосм более широкой российской армии. Если когда-то Кремль мог назвать ее "элитной", то сейчас бригада – "разрозненная толпа плохо обученных солдат". Да еще и они разъезжают на танках музейного уровня.