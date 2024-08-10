6 августа на трассе "Таврида" в направлении Керчи были замечены военные КАМАЗы с тактическим знаком "Z в квадрате". Мониторинговые каналы сообщают, что эти грузовики выехали с места дислокации 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота России в бухте Казачьей.

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Могло уже "перепасть" на Курщине

Телеграмм-канал "Крымский ветер" указал на сходство тактического знака "Z в квадрате" со знаком "Z в ромбе", который был на автомобилях российской колонны, уничтоженной под Рыльском.

Кроме того, о боях в Судже с участием морпехов 810-й бригады сообщал Z-паблик "Два майора".

Морских пехотинцев из Севастополя бросили на оборону Курщины / Фото соцсети

Напомним, что 810-й бригаде в оккупированном Крыму регулярно "прилетало". Так, по данным Forbes, некогда "элитная бригада" понесла колоссальные потери. Оккупантам приходилось ее несколько раз восстанавливать.