Об этом в эфире 24 Канала отметил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, подчеркнув, что обычно Путин во время общения с подчиненными ведет себя вальяжно, но на этот раз выглядел напряженным. Путин попросил Смирнова отчитаться о ситуации в области и организации работы штаба, координации деятельности органов власти на Курщине.



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Путину после событий на Курщине трудно подбирать слова

Яковенко обратил внимание, что российский диктатор во время разговора со Смирновым сидел напряженно, не откинувшись на спинку кресла, как это привык делать, пытался говорить, но нервничал, ему было трудно подбирать слова. По мнению оппозиционного журналиста, глава Кремля действительно оказался в ситуации определенного потрясения.

Обычно он расслаблен, вальяжный, шутит, делает паузы в разговоре, позволяет себе пошлые шутки. Он со своими подчиненными, а больше ему не с кем общаться, и иностранными лидерами (кроме Китая, Индии) ведет себя, как будто находится в бане,

– озвучил Яковенко.

Путин привел войну на территорию России

Яковенко отметил, что российский диктатор начал войну в Украине и как результат привел ее в Россию, но в таком виде Путин проблему, которая сейчас сложилась, не формулирует.

"Он просто видит, что происходит что-то непонятное, что делать с этим – неизвестно. Он пытается отчитывать подчиненных, ставить перед ними задачи, но в отношении губернатора Курской области это выглядит нелепо. Что тот может сделать, если путинское войско не в состоянии сейчас сдержать другие вооруженные силы?", – рассуждает Яковенко.

Оппозиционный журналист также считает, что решение о выделении 10 тысяч рублей эвакуированным из Курской области – насмешка.

С этими суммами денег непонятно вообще, что можно сделать, максимум арендовать собачью будку. Это ситуация полной растерянности и неготовности власти, а на людей Путину конечно плевать, так было всегда. Как тогда он сказал про субмарину "Курск": "Она утонула",

– напомнил российский оппозиционный журналист.