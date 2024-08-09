Попередньо, колона була атакована у селі Октярбськоє Рильського району. Ймовірно, по ній вдарили з HIMARS.

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Хто загинув через Путіна

Ще пізно вночі російські пабліки почали поширювати інформацію про розбиття великої колони окупантів. Повідомлялися про сильні вибухи та пожежу під Рильськом. А на ранок з'явилися кадри, які підтверджують втрати ворога. На них – спалені до тла КАМАЗи, з яких стирчать обгорілі тіла.

Могло бути знищено близько 14 вантажівок з особовим складом. Отже, йдеться про знищення цілого батальйону.

У РНБО уточнили, що у підбитій колоні були строковики.

Путін обміняв їх життя на бажання атакувати Мирноград в Донецькій області. Фактично кинув помирати строковиків у Курській в обмін на своє божевілля,

– зазначили у відомстві.

Нагадаємо, що майже 800 квадратних кілометрів Курської області не контролюються Москвою.