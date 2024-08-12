Украина может экспортировать газ

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев отметил, что Украина должна стремиться стать экспортером природного газа на международные рынки.

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Алексей Чернышев Глава "Нафтогаза" Украина должна стать экспортером газа. Мораторий на экспорт, который действует сейчас, имеет определенный смысл. В стране идет война, что угодно может случиться и мы не можем это не учитывать.

Поэтому в планах "Нафтогаза" действительно есть начало экспорта собственного газа. Украина имеет запасы газа более 1 триллиона кубометров, что является третьим крупнейшим показателем в Европе.

Залежи расположены в Днепро-Донецком бассейне, то есть между реками Днепр и Донец. Это территория, где очень много газа. Стратегически Украина должна стремиться стать экспортером газа. А для этого понадобится газотранспортная система,

– сказал он.

Также Чернышов заявлял, что, чтобы привлечь инвестиции в энергетику, стоит либерализовать рынок газа.