Российские атаки на газохранилища Украины: европейские трейдеры в тревоге

Российские удары по системе подземного хранения газа (ПХГ) в Украине вызвали значительное сокращение объемов закачки европейского газа. Объемы закачки в десять раз ниже, чем в прошлом году.

Какие размеры закачки в газовые хранилища

Согласно данным агентства Argus, в июне иностранные компании закачали в украинские хранилища только 15,4 млн кубометров газа, а в июле – 51,9 миллиона кубометров. Для сравнения, в 2023 году эти показатели составляли 102,7 миллиона кубометров в июне и 586,6 миллиона кубометров в июле.

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В прошлом году Украина предложила европейским трейдерам около 10 миллиардов кубометров свободного места в своих газовых хранилищах, из которых было закачано лишь примерно 2,5 миллиарда кубометров.

Период закачки в 2023 году продолжался до октября включительно, а пик пришелся на август и сентябрь.

Резервуары с газом расположены на большой глубине под землей, что обеспечивает их защиту от механических повреждений. Однако трейдеров беспокоит возможность атак на поверхностную инфраструктуру.

Голова проблема – не в потере газа, а в невозможности его поднять, когда будет желание и потребность,

– пояснил Марко Заальфранк, руководитель отдела европейской торговли в энергетической группе Axpo.

Нафтогаз заверил, что процессы закачки и отбора газа проходят без сбоев. Хранилища функционируют в обычном режиме, несмотря на несколько ракетных ударов, произошедших в марте и апреле.

Алексей Чернышов председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Конечно, атаки имеют определенные последствия, но наше предприятие Укртрансгаз постоянно занимается восстановлением и ремонтом поврежденных объектов. Кроме этого, мы работаем над их дополнительной защитой.

Он надеется, что более низкие цены на газ в августе сделают его закачку более выгодной для трейдеров. В то же время в сентябре и октябре европейские газохранилища будут переполнены, тогда как в Украине останется еще много свободного пространства.

Европейские подземные хранилища по состоянию на первую декаду августа 2024 года заполнены на 86%.