За стандартами ЄС: Верховна Рада ухвалила новий закон про безпеку залізничного транспорту

Парламент ухвалив новий закон щодо залізничного сполучення за стандартами ЄС. "За" проєкт голосували 254 депутати, однак повноцінно всі правила запрацюють через 3 роки із урахування адаптаційного періоду.

Європейські стандарти на залізниці

Про те, на що вплине новий закон та скільки депутатів підтримали рішення, йдеться в повідомленні Ярослава Железняка.

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Нардеп заявив, що 9 червня в Раді в цілому прийняли закон про впровадження норм ЄС щодо безпеки залізничного транспорту (№14174).

Відомо, що саме цей законопроєкт є одним із зобов'язань України щодо Угоди про асоціацію з Євросоюзом та програмою Ukraine Facility. Підтримали закон 254 депутати.

Зауважте! Дедлайн прийняття був ще у грудні 2025 року.

Як результат рішення запроваджуються європейські підходи до:

оцінки ризиків на залізниці;

технічного регулювання;

підготовки та сертифікації машиністів;

ліцензування перевізників.

Водночас на офіційному вебпорталі парламенту йдеться про те, що закон введуть в дію через 3 роки від дня публікування. Адже для повноцінної адаптації залізничної галузі до нових правил потрібен час і поступовий перехід.

Що відомо про українську залізницю?

Нагадаємо, що від 12 травня Укрзалізниця запустила нову функцію. Тепер через застосунок перевізника можна зокрема купити приміські квитки. Зазначає, що така можливість дійсна щодо приміських рейсів по всій Україні.

Зокрема на літній сезон Укрзалізниця планує окремо відстежувати маршрути та кількість пасажирів. Оскільки попит на подорожі зростає, залізниця відповідно реагуватиме на зміни. Так, менш завантажені рейси скоротять, а вільні вагони передаватимуть на маршрути з найбільшим пасажиропотоком.