Що змінилося щодо купівлі квитків?

Зокрема у квітні, завдяки інтеграції студентських пільг, здійснили 30 тисяч успішних оформлень, про що повідомили у Телеграмі УЗ.

Читайте також Україна різко наростила перевезення зерна залізницею: які обсяги у 2026 році

Наразі поки маємо показник 13% з усіх можливих способів купівлі квитків, але кількість зростає з кожним новим місяцем,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з інформацією, стабільна динаміка та показник у 15 тисяч приміських онлайн-квитків на добу (було зафіксовано пік минулого місяця) – це лише початок великого шляху.

Компанія наголосила, що постійно аналізуємо відгуки, оптимізує роботу системи та розширює карту доступних маршрутів.

Цікаво! Офіційно придбані квитки забезпечують наповнення залізничного бюджету, який необхідний для щоденного руху поїздів.

Нагадаємо, що з квітня студенти можуть купувати пільгові квитки на приміські поїзди та City Express безпосередньо у застосунку Укрзалізниці. Про це повідомили у компанії.

Укрзалізниця реалізувала цей сервіс завдяки низці технічних інтеграцій,

– підкреслили у дописі.

Як придбати квиток?

Придбати квиток можна таким чином:

Відкрити застосунок Укрзалізниці на телефоні. Вибрати розділ "Приміські" або "Kyiv City Express" та точки відправлення та прибуття. Вибрати "Студентський квиток" замість повного. Ввести серію та номер студентського. Натиснути кнопку "Додати пільгу". Сплатити.

Станом на квітень онлайн-квитки були доступні для студентів у 19 регіонах країни: Київська, Вінницька, Житомирська, Миколаївська, Одеська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Чернігівська, Хмельницька, Черкаська, Львівська, Волинська, Тернопільська, Рівненська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Херсонська і Запорізька області.

Зверніть увагу! Знижка за пільгою застосовується під час оплати.

Зокрема за підтримки Mastercard Укрзалізниця запустила продаж онлайн-квитків на приміські поїзди та City Express ще у 2025 році. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці.

Українці можуть обрати розділ "Приміські" або "City Express", напрямок, багаж (за потреби) та оплатити поїздку.

Застосунок розпочав роботу ще у 2022 році за підтримки Mastercard.

Що ще варто знати щодо новин УЗ?

Укрзалізниця впровадила нові правила повернення квитків. Правила набули чинності ще 2 травня.

Річ у тім, що зміниться відсоток вартості квитка, який підлягає відшкодуванню в разі відмови від поїздки. Однак для військових, що купують квитки через Армія+, відшкодовуватиметься 100% вартості при поверненні квитка до графікової відправки поїзда.

Наприклад, за 15 – 20 днів до рейсу повертається 100% суми. За 10 – 14 днів можна отримати 95 – 90% суми, а за 9 – 5 днів – 75%. Водночас за 4 – 1 день нарахують 50% вартості квитка.

Також Укрзалізниця додала ще 3 жіночі вагони у поїзди. Вони з'явилися ще 1 травня.

Мова йде про потяги №7 Харків – Одеса, №12 Львів – Одеса та № 92 Львів – Київ. Такі вагони завжди мають номер 5 та марковані у застосунку Укрзалізниці.