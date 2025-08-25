Ще у березні Єврокомісією було запропоновано інструмент SAFE (Security Action for Europe). Таким чином має бути підвищено оборонну здатність Європи. Зараз ЄС зацікавлений і в тому, аби Україна мала сильний ВПК.

Як ЄС підтримає оборонний сектор України?

Поки що невідома частка кредитів по програмі SAFE, яка призначатиметься Україні, повідомляє 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Читайте також Майже чверть боржників: жінки все частіше не сплачують штрафи за ПДР

Андрюс Кубілюс Європейський комісар з питань оборони і космосу Інформація про те, яку частину кредитів SAFE держави-члени ЄС використовуватимуть для підтримки України, буде доступна через кілька місяців, але на цей час неофіційно ми вже чуємо, що чимала кількість держав-членів зацікавлена ​​у використанні інструменту SAFE для України.

Кубілюс зазначив, що теперішня позиція ЄС показує, що європейці зацікавлені у розвитку оборонної промисловості України. До того ж він нагадав про процес створення інструментів SAFE. Адже ця програма розроблялась з урахуванням потреб України.

Зверніть увагу! Українська держава не може безпосередньо взяти кредити від SAFE. Проте держави ЄС мають право закупати за ці гроші необхідне для України.

Що відомо про SAFE? SAFE – спеціальна програма, яка має допомогти переозброїти Європу. Затверджено механізм було в кінці травня 2025. Суть проєкту полягає в тому, що країни ЄС зможуть у Брюсселя кредит, аби посилити свою обороноздатність.

Чи зможе український ВПК отримати допомогу від ЄС для покупки зброї?

Кубілюс сказав, що скоро стане відомо скільки країни ЄС зможуть використати для України, завдяки SAFE. Потрібно зазначити, що загальна сума позик за цією програмою сягає 150 мільярдів, повідомляє УНІАН.

Доволі скоро ми оголосимо, скільки країн-членів ЄС роблять запит на ці кредити з фонду на 150 мільярдів. Ми бачимо доволі великий інтерес. І пізніше, можливо, в листопаді, ми оголосимо, скільки з цих позик використають для України,

– сказав єврокомісар.

Зверніть увагу! Кубілюс заявив, що він не готовий коментувати готовність країн ЄС фінансувати закупівлю зброї з США на 90 мільярдів доларів.