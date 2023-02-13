Залежність Австрії від російського газу знову збільшилася

Наприкінці минулого року Австрія знову збільшила свою залежність від російського газу, імпортувавши з країни-агресорки більше 70% палива у грудні. Так відбулося всупереч загальній тенденції зменшення закупівель російського газу у Європі.

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З період з січня по листопад 2022 року Австрія могла заплатити Росії за газ близько 6,7 мільярда євро. Збільшення споживання відбулося у грудні минулого року.

Залежність Австрії від російського газу знову зросла наприкінці 2022 року. Згідно з опублікованими відповідальним міністерством з питань клімату енергетичними даними, у грудні, як оцінюється, 71% газового імпорту надійшло з Росії. З травня по жовтень 2022 року залежність поступово знижувалася з понад 70 до трохи менш як 20%, а потім зросла до близько 40% у листопаді. До війни в Україні Австрія на 80% залежала від російського газу,

– йдеться у повідомленні.

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Чому Австрія знову почала закупати російське паливо

Уданих щодо обсягів імпорту можуть бути певні неточності, оскільки учасники газового ринку не зобов'язані вказувати точне джерело походження газу.

Зростання закупівель з кінця осені сталося через зниження імпорту з Німеччини та Італії. До того ж агресор перестав скорочувати обсяги постачання як це було влітку. На початку лютого очільник OMV Альфред Штерн заявив, що "Газпром" знову постачає до Австрії 100% замовлених обсягів. Влітку ж російська компанія поставляла лише 30%, якщо не менше.

У звіті освітньої академії Neos Lab, яка належить ліберальній партії NEOS, зазначається, що залежність Австрії від російського газу зросла всупереч загальноєвропейській тенденції. До того ж це серйозно шкодить австрійській економіці.

З кожним мільярдом, витраченим на російський природний газ, Австрія підтримує російську військову економіку, а також загострює проблему втрати купівельної спроможності австрійської економіки,

– заявив директор Neos Lab Лукас Сустала.

Загалом Європа скоротила залежність від газу з Росії