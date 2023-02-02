Яким буде газогін

Очікується, що 170-кілометровий газопровід, який пролягатиме від болгарського міста Нові Іскар до Ніша в Сербії, буде введено в експлуатацію до кінця року, заявив міністр енергетики Болгарії Россен Христов.

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Болгарія, яка розглядає проєкт з 2012 року, планує завершити будівництво 62-кілометрової ділянки на своїй території до кінця жовтня цього року. Сербія, яка почала будівництво минулого лютого, також буде готова до осені, заявили офіційні особи.

Цей проєкт дає нові можливості регіону для справжньої диверсифікації та безпеки постачань. Ми отримуємо розширений доступ до європейських ринків. Сербія отримує доступ до нових джерел газу, що надходить з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу в Егейському морі,

— сказав президент Болгарії Румен Радев.

Наразі єдина газова ланка між двома країнами транспортує російський газ з газопроводу "Турецький потік" до Сербії.

Новий трубопровід, який частково фінансується коштом допомоги Європейського Союзу, надасть Сербії доступ до неросійських постачань з Південного газового коридору та терміналів зрідженого природного газу у Греції та Туреччині.

Трубопровід, який дозволить газу надходити в обох напрямках, диверсифікує маршрути, що з’єднують Болгарію з європейською газовою мережею.

Болгарія, яка була відключена від імпорту російського газу у квітні минулого року, відкрила новий газовий інтерконектор з Грецією, який наразі транспортує 1 мільярд кубічних метрів азербайджанського газу на рік. Софія також уклала довгострокову угоду з Туреччиною щодо імпорту зрідженого природного газу.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Європа скоротила споживання російського газу в 5 разів і планує відмовитися від нього повністю. Тому мережа російських газопроводів, що будувалася десятиліттями у найближчому майбутньому стане непотрібною.