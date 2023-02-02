Каким будет газопровод

Ожидается, что 170-километровый газопровод, который будет пролегать от болгарского города Новы Искар до Ниша в Сербии, будет введен в эксплуатацию до конца года, заявил министр энергетики Болгарии Россен Христов.

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Болгария, рассматривающая проект с 2012 года, планирует завершить строительство 62-километрового участка на своей территории до конца октября этого года. Сербия, начавшая строительство прошлого февраля, также будет готова к осени, заявили официальные лица.

Этот проект дает новые возможности региона для подлинной диверсификации и безопасности поставок. Мы получаем расширенный доступ к европейским рынкам. Сербия получает доступ к новым источникам газа, поступающим из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа в Эгейском море,

– сказал президент Болгарии Румен Радев.

В настоящее время единственное газовое звено между двумя странами транспортирует российский газ по газопроводу "Турецкий поток" в Сербию.

Новый трубопровод, который частично финансируется за счет помощи Европейского Союза, предоставит Сербии доступ к нероссийским поставкам из Южного газового коридора и терминалам сжиженного природного газа в Греции и Турции.

Трубопровод, который позволит газу поступать по обоим направлениям, диверсифицирует маршруты, соединяющие Болгарию с европейской газовой сетью.

Болгария, отключенная от импорта российского газа в апреле прошлого года, открыла новый газовый интерконнектор с Грецией, который в настоящее время транспортирует 1 миллиард кубических метров азербайджанского газа в год. София также заключила долгосрочное соглашение с Турцией по импорту сжиженного природного газа.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Европа сократила потребление российского газа в пять раз и планирует отказаться от него полностью. Поэтому строившаяся десятилетиями сеть российских газопроводов в ближайшем будущем станет ненужным.