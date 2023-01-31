Энергетическое оружие Кремля потерпело неудачу
Только за неделю цены на газ упали на 20% – до 635 долларов за тысячу кубометров, или же до 56 евро мегаватт-час.
К теме Цены на газ в Европе рухнули до уровня, который был до начала войны России против Украины
При председателе департамента корпоративного анализа группы ICU Александре Мартыненко причинами столь резкого спада стали прогнозы более теплой погоды, а также перспективы возобновления работы одного из самых мощных СПГ терминалов США – Freeport LNG. Но не стоит недооценивать влияние на такое развитие событий приняты меры по экономии потребления в Европе.
Газовый кризис в Европе из-за войны России против Украины и Запада сходит на нет, и это становится одним из ключевых факторов пересмотра экономических прогнозов на более оптимистичные,
– говорит Мартыненко.
Борьба Европы с кризисом
Еще в прошлом году в октябре страны Европы договорились о совместной борьбе с энергетическим кризисом Речь идет о:
- Добровольную совместную закупку газа;
- "Динамический ценовой коридор";
- Меры "энергетической солидарности" в случае перебоев со снабжением.
- Подобные договоренности также сдерживают рост цен на голубое топливо.
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Российские газопроводы больше никому не нужны
Из-за существенного снижения экспорта газа в Европу, газовые месторождения и трубопроводы России, на которые было потрачено миллиарды долларов, перестают использоваться.
Как пишет Bloomberg, свой газ Россия хочет перенаправить в Индию, таким образом страна-агрессорка хочет заменить утраченный сбыт в Европу.
Но транспортировать природный газ в Индию будет сложно. Маршрут газопровода будет пересекать некоторые из самых высоких гор в мире. Или же будет проходить через Афганистан и Пакистан. Такое строительство и эксплуатация окажутся еще более дорогими, чем сообщения между двумя государствами с общими границами.