Сколько прибыли Россия получила от Австрии

С период с января по ноябрь 2022 Австрия могла заплатить России за газ около 6,7 миллиарда евро. Увеличение потребления произошло в декабре прошлого года.

Зависимость Австрии от российского газа снова выросла в конце 2022 года. Согласно опубликованным ответственным министерством по вопросам климата энергетическим данным, в декабре, как оценивается, 71% газового импорта поступило из России. С мая по октябрь 2022 года зависимость постепенно снижалась с более чем 70 до чуть менее 20%, а затем выросла до около 40% в ноябре. До войны в Украине Австрия на 80% зависела от российского газа,

– говорится в сообщении.

Интересно В 2023 году Италия полностью освободится от российского газа, – министр экономического развития.

Указанными объемами импорта могут быть определенные неточности, поскольку участники газового рынка не обязаны указывать точный источник происхождения газа.

Почему Австрия снова начала закупать российское топливо

Рост закупок с конца осени произошел из-за снижения импорта из Германии и Италии. К тому же агрессор перестал сокращать объемы поставок, как это было летом. В начале февраля глава OMV Альфред Штерн заявил, что "Газпром" снова поставляет в Австрию 100% заказанных объемов. Летом же российская компания поставляла всего 30%, если не меньше.

В отчете образовательной академии Neos Lab, принадлежащей либеральной партии NEOS, говорится, что зависимость Австрии от российского газа возросла вопреки общеевропейской тенденции. К тому же это вредит австрийской экономике.

С каждым миллиардом, потраченным на российский природный газ, Австрия поддерживает российскую военную экономику, а также усугубляет проблему потери покупательной способности австрийской экономики,

– заявил директор Neos Lab Лукас Сустала.

В целом Европа сократила зависимость от газа из России