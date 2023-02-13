Сколько прибыли Россия получила от Австрии
С период с января по ноябрь 2022 Австрия могла заплатить России за газ около 6,7 миллиарда евро. Увеличение потребления произошло в декабре прошлого года.
Зависимость Австрии от российского газа снова выросла в конце 2022 года. Согласно опубликованным ответственным министерством по вопросам климата энергетическим данным, в декабре, как оценивается, 71% газового импорта поступило из России. С мая по октябрь 2022 года зависимость постепенно снижалась с более чем 70 до чуть менее 20%, а затем выросла до около 40% в ноябре. До войны в Украине Австрия на 80% зависела от российского газа,
– говорится в сообщении.
Интересно В 2023 году Италия полностью освободится от российского газа, – министр экономического развития.
Почему Австрия снова начала закупать российское топливо
Рост закупок с конца осени произошел из-за снижения импорта из Германии и Италии. К тому же агрессор перестал сокращать объемы поставок, как это было летом. В начале февраля глава OMV Альфред Штерн заявил, что "Газпром" снова поставляет в Австрию 100% заказанных объемов. Летом же российская компания поставляла всего 30%, если не меньше.
В отчете образовательной академии Neos Lab, принадлежащей либеральной партии NEOS, говорится, что зависимость Австрии от российского газа возросла вопреки общеевропейской тенденции. К тому же это вредит австрийской экономике.
С каждым миллиардом, потраченным на российский природный газ, Австрия поддерживает российскую военную экономику, а также усугубляет проблему потери покупательной способности австрийской экономики,
– заявил директор Neos Lab Лукас Сустала.
В целом Европа сократила зависимость от газа из России
- Только через год войны быстро обеспечила альтернативные поставки газа, перейдя на сжиженный природный газ. Было импортировано около 55 миллиардов кубометров из Соединенных Штатов, что в два с половиной раза больше, чем довоенный экспорт СПГ США в Европу.
- Италия за год войны сократила зависимость от российского газа с 40% до 16%, а в этом году планирует совсем отказаться от топлива агрессора.
- Болгария начала строительство газопровода в Сербию, который начнет работу до конца года