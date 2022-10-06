Є можливість до кінця року залучити ще 16 мільярдів, – міністр Фінансів Марченко

З початку війни Україна спромоглась залучити більш як 19 мільярдів доларів. У Мінфіні розповіли, що цьогорічний бюджет може отримати ще 16 мільярдів доларів.

Залучення до бюджету

Марченко наголосив, що сьогодні Україна не може забезпечити всі свої потреби бюджетні, тому ключовий фокус зараз зміщений на роботу з доларовими партнерами для залучення коштів для фінансування бюджету. Це пріоритет номер один, підкреслив він під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни"

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Сергій Марченко Міністр Фінансів України Ми вже залучили з початку війни понад 19 мільярдів доларів. Є можливість до кінця року залучити ще 16 мільярдів – це при оптимістичному сценарії. Якщо ми їх залучимо, це дозволить повністю перекрити всі наші потреби в частині фінансування і закрити цей рік.

У випадку, якщо цього не вдасться зробити, то уряду доведеться проводити складні та не популярні заходи по ще дальшому скороченню видатків. Саме тому важливо зберегти макростабільність в частині забезпечення покриття дефіциту шляхом залучення коштів, пояснює міністр.

Що з залученнями до бюджету на наступний рік

Наступний рік не передбачається кращим. Оскільки у Мінфіні очікують, що війна продовжиться, а військовий бюджет складатиме 50%. Тому Марченко наголошує, що у 2023 році буде також важлива робота з доларовими партнерами. А от що стосується причин для перегляду макропрогнозу, то голова Мінфіну їх не бачить.

Тому що ключове питання – це платіжний баланс, це курсова стабільність, це можливість забезпечити зростання ВВП в таких умовах. Зараз споживчі настрої і бізнесу, і громадян дають можливість стверджувати, що після падіння цього року в режимі 33 – 35% ВВП, наступний рік в нас буде зростання за будь-яких умов,

– розповів Марченко.

Але він підкреслює, що в Мінфіні не враховують погіршення ситуації на фронті, а сподіваються, буде лише покращення.

Головні цифри бюджету-2023

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Половина видатків піде на оборону, ще 35% на соціальну частину;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.