Залучення до бюджету

Марченко наголосив, що сьогодні Україна не може забезпечити всі свої потреби бюджетні, тому ключовий фокус зараз зміщений на роботу з доларовими партнерами для залучення коштів для фінансування бюджету. Це пріоритет номер один, підкреслив він під час онлайн-конференції Forbes "Без рожевих окулярів. Бізнес і держава під час війни"

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Сергій Марченко Міністр Фінансів України Ми вже залучили з початку війни понад 19 мільярдів доларів. Є можливість до кінця року залучити ще 16 мільярдів – це при оптимістичному сценарії. Якщо ми їх залучимо, це дозволить повністю перекрити всі наші потреби в частині фінансування і закрити цей рік.

У випадку, якщо цього не вдасться зробити, то уряду доведеться проводити складні та не популярні заходи по ще дальшому скороченню видатків. Саме тому важливо зберегти макростабільність в частині забезпечення покриття дефіциту шляхом залучення коштів, пояснює міністр.

Що з залученнями до бюджету на наступний рік

Наступний рік не передбачається кращим. Оскільки у Мінфіні очікують, що війна продовжиться, а військовий бюджет складатиме 50%. Тому Марченко наголошує, що у 2023 році буде також важлива робота з доларовими партнерами. А от що стосується причин для перегляду макропрогнозу, то голова Мінфіну їх не бачить.

Тому що ключове питання – це платіжний баланс, це курсова стабільність, це можливість забезпечити зростання ВВП в таких умовах. Зараз споживчі настрої і бізнесу, і громадян дають можливість стверджувати, що після падіння цього року в режимі 33 – 35% ВВП, наступний рік в нас буде зростання за будь-яких умов,

– розповів Марченко.

Але він підкреслює, що в Мінфіні не враховують погіршення ситуації на фронті, а сподіваються, буде лише покращення.

Головні цифри бюджету-2023

Доходи бюджету – 1,28 трильйона гривень;

Видатки – 2,57 трильйона гривень;

Щомісячний дефіцит бюджету – 3 мільярди доларів або 1,29 трильйона гривень за рік;

Середня зарплата – 18 500 гривень;

Середньорічний курс долара – 42 гривні;

Половина видатків піде на оборону, ще 35% на соціальну частину;

Зростання економіки – 4,6% в реальному вираженні та 37% у номінальному.

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