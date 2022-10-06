Привлечение в бюджет

Марченко подчеркнул, что сегодня Украина не может обеспечить все свои бюджетные потребности, поэтому ключевой фокус сейчас смещен на работу с долларовыми партнерами для привлечения средств для финансирования бюджета. Это приоритет номер один, подчеркнул он на онлайн-конференции Forbes "Без розовых очков. Бизнес и государство во время войны"

Читайте также Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Сергей Марченко Министр Финансов Украины Мы уже привлекли с начала войны более 19 миллиардов долларов. Есть возможность до конца года привлечь еще 16 миллиардов – это при оптимистическом сценарии. Если мы привлечем их, это позволит полностью перекрыть все наши потребности в части финансирования и закрыть этот год.

В случае, если этого не удастся сделать, правительству придется проводить сложные и не популярные мероприятия по еще дальнейшему сокращению расходов. Поэтому важно сохранить макростабильность в части обеспечения покрытия дефицита путем привлечения средств, поясняет министр.

Что с привлечением в бюджет на следующий год

Следующий год не предвидится лучше. Поскольку в Минфине ожидается, что война продолжится, а военный бюджет составит 50%. Поэтому Марченко отмечает, что в 2023 году будет также важна работа с долларовыми партнерами. А вот что причин для пересмотра макропрогноза, то глава Минфина их не видит.

Потому что ключевой вопрос – это платежный баланс, это курсовая стабильность, возможность обеспечить рост ВВП в таких условиях. Сейчас потребительские настроения и бизнеса, и граждан дают возможность утверждать, что после падения в этом году в режиме 33 – 35% ВВП, следующий год у нас будет рост при любых условиях.

– рассказал Марченко.

Но он подчеркивает, что в Минфине не учитывается ухудшение ситуации на фронте, а надеются, будет только улучшение.

Главные цифры бюджета-2023

Доходы бюджета – 1,28 триллиона гривен;

Расходы – 2,57 триллиона гривен;

Ежемесячный дефицит бюджета – 3 миллиарда долларов или 1,29 триллиона гривен в год;

Средняя зарплата – 18 500 гривен;

Среднегодовой курс доллара – 42 гривны;

Половина расходов уйдет на оборону, еще 35% на социальную часть;

Рост экономики – 4,6% в реальном выражении и 37% – в номинальном.

Глобальная криптобиржа Bybit отмечает расширение своего сообщества до 10 миллионов пользователей. В честь этого Bybit отменил комиссии по спотовой торговле криптовалютами.