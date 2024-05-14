Пенсії для пенсіонерів без стажу: який розмір цих виплат зараз

Навіть, якщо пенсіонер має недостатню кількість стажу, він може отримати спеціальну грошову допомогу від держави. Однак, для цього потрібно знати певні нюанси.

Яка виплата надається замість пенсії

Замість пенсії українці без стажу отримують тимчасову грошову допомогу. Зараз її розмір складає 2 361 гривня.

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Така виплата надається якщо:

особа старше 65 років не набула мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію;

особа старше 63 років – ще не набула достатню кількість стажу.

Мінімальна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок зараз така:

щоб піти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Як отримати таку виплату

Вказана грошова допомога надається пенсіонеру через особисте звернення до місцевого центру соціального захисту. Після подачі документів, відбувається перевірка особи.

Якщо комісія виявить додатковий дохід у пенсіонера, наприклад, зарплату, така допомога не надається. Йдеться і про ведення особою підприємницької діяльності.

Під час воєнного стану та протягом місяця після його завершення, вказана грошова допомога надається без перерви.