Яка виплата надається замість пенсії

Замість пенсії українці без стажу отримують тимчасову грошову допомогу. Зараз її розмір складає 2 361 гривня.

Читайте також Скасування валютних обмежень: голова НБУ назвав умови

Така виплата надається якщо:

особа старше 65 років не набула мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію;

особа старше 63 років – ще не набула достатню кількість стажу.

Мінімальна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок зараз така:

щоб піти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу;

у 63 роки – 21 рік;

у 65 років – 15 років.

Як отримати таку виплату

Вказана грошова допомога надається пенсіонеру через особисте звернення до місцевого центру соціального захисту. Після подачі документів, відбувається перевірка особи.

Якщо комісія виявить додатковий дохід у пенсіонера, наприклад, зарплату, така допомога не надається. Йдеться і про ведення особою підприємницької діяльності.