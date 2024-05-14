Яка виплата надається замість пенсії
Замість пенсії українці без стажу отримують тимчасову грошову допомогу. Зараз її розмір складає 2 361 гривня.
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Така виплата надається якщо:
- особа старше 65 років не набула мінімальної кількості стажу для виходу на пенсію;
- особа старше 63 років – ще не набула достатню кількість стажу.
Мінімальна кількість стажу для виходу на заслужений відпочинок зараз така:
- щоб піти на пенсію у 60 років потрібно мати щонайменше 31 рік стажу;
- у 63 роки – 21 рік;
- у 65 років – 15 років.
Як отримати таку виплату
Вказана грошова допомога надається пенсіонеру через особисте звернення до місцевого центру соціального захисту. Після подачі документів, відбувається перевірка особи.
Якщо комісія виявить додатковий дохід у пенсіонера, наприклад, зарплату, така допомога не надається. Йдеться і про ведення особою підприємницької діяльності.