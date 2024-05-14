Какая выплата предоставляется вместо пенсии

Вместо пенсии украинцы без стажа получают временную денежную помощь. Сейчас ее размер составляет 2 361 гривна.

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Такая выплата предоставляется если:

лицо старше 65 лет не приобрело минимального количества стажа для выхода на пенсию;

лицо старше 63 лет – еще не приобрело достаточное количество стажа.

Минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых сейчас таково:

чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа;

в 63 года – 21 год;

в 65 лет – 15 лет.

Как получить такую выплату

Указанная денежная помощь предоставляется пенсионеру через личное обращение в местный центр социальной защиты. После подачи документов, происходит проверка личности.

Если комиссия обнаружит дополнительный доход у пенсионера, например, зарплату, такая помощь не предоставляется. Речь идет и о ведении лицом предпринимательской деятельности.