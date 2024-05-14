Какая выплата предоставляется вместо пенсии
Вместо пенсии украинцы без стажа получают временную денежную помощь. Сейчас ее размер составляет 2 361 гривна.
Читайте также Отмена валютных ограничений: глава НБУ назвал условия
Такая выплата предоставляется если:
- лицо старше 65 лет не приобрело минимального количества стажа для выхода на пенсию;
- лицо старше 63 лет – еще не приобрело достаточное количество стажа.
Минимальное количество стажа для выхода на заслуженный отдых сейчас таково:
- чтобы уйти на пенсию в 60 лет нужно иметь минимум 31 год стажа;
- в 63 года – 21 год;
- в 65 лет – 15 лет.
Как получить такую выплату
Указанная денежная помощь предоставляется пенсионеру через личное обращение в местный центр социальной защиты. После подачи документов, происходит проверка личности.
Если комиссия обнаружит дополнительный доход у пенсионера, например, зарплату, такая помощь не предоставляется. Речь идет и о ведении лицом предпринимательской деятельности.