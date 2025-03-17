Як замінити газові прилади й не отримати за це штраф

За самовільно встановлене газове обладнання можна отримати чималий штраф. Щоб замінити газову плиту або котел без штрафів, треба знати кілька важливих нюансів.

Що треба знати про заміну газових приладів

Якщо ви успадкували будинок із самовільно встановленим газовим обладнанням, відповідати за порушення доведеться спадкоємцю, передає 24 Канал з посиланням на видання "Газ Правда".

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Якщо порушення виявлено, газопостачання може бути припинено до внесення змін до документації. Є два варіанти: виготовлення ескізу для незначних змін або технічних умов для більш суттєвих змін, що потребують більше часу та витрат.

У деяких випадках, окрім витрат на внесення змін у проєктну документацію, власнику будинку може бути накладений штраф.

Що буде, якщо газові прилади встановлені самовільно

Згідно з чинним законодавством, якщо Оператор ГРМ виявить несанкціоноване підключення газових приладів, що перевищує допустиму потужність лічильника, обсяг необлікованого газу розраховується на основі 70% від граничних обсягів споживання газу населенням, що значно перевищує норму.

Зауважте! Це може статися, якщо, наприклад, водонагрівач був замінений на газовий котел або якщо котел був замінений на більш потужний. У такому випадку власнику будинку можуть нарахувати штраф за необліковані обсяги газу.

Як замінити прилади без штрафу

Заміну газових приладів повинні виконувати лише сертифіковані фахівці. Стандартна процедура заміни або встановлення газового обладнання включає: