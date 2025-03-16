Як розподіляється плата за газ

Тариф на розподіл формується за принципом замовленої потужності, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПрАТ "Тернопільміськгаз".

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Тариф на розподіл формується за принципом замовленої потужності: за кожним споживачем газорозподільна компанія резервує потужність системи, яка необхідна для доставки замовленого обсягу газу,

– йдеться у дописі.

Важливо! Газовий рік починається 1 жовтня і закінчується 30 вересня наступного календарного року.

Як здійснюється оплата за газ в Україні

Оплата послуги розподілу газу здійснюється рівними 12-ма частинами впродовж року. Наприклад, якщо за попередній газовий рік людина спожила 120 кубічних метрів природного газу, то щомісяця сплачуватимете вартість доставки за 10 кубічних метрів.

Що буде, якщо людина не проживає у квартирі? Якщо ви не проживаєте у квартирі, то цей Якщо ви не проживаєте у квартирі, то цей тариф на комунальну послугу все одно нараховується. Проте за мінімальними показаннями. А вони вже залежать від газових приладів, які наявні у квартирі.

Зверніть увагу! Кожного місяця потрібно оплатити за послуги з розподілу природного газу до 20 числа.