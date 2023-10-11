Росіяни спонсорують відродження України: як Бельгія забрала гроші у Кремля

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, значна кількість країн ввела санкції проти агресора. Бельгія одразу дала зрозуміти Москві, що вони налаштовані рішуче.

Як Бельгія допомагає Україні

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо на спільному брифінгу з Володимиром Зеленським оголосив про те, що вони продовжать підтримувати Україну, повідомляє 24 Канал. Зокрема, Брюссель і надалі надаватиме українській стороні військову допомогу та продовжуватиме санкції проти Росії.

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Кроо оголосив про створення спецфонду у розмірі – 1,7 мільярда євро. Ці кошти будуть залучені у різних сферах, які сприятимуть відновленню української економіки, покращенню гуманітарної ситуації і посиленню оборонного сектору України.

Александр де Кроо Прем'єр-міністр Бельгії Джерелом цього фонду стануть мільярдні російські активи, заморожені у Бельгії. Ми в Бельгії маємо оподаткування прибутків цих заморожених активів. Минулого року для нас було чітко зрозуміло, що оподаткування прибутків цих активів має на 100% піти на користь народу України.

Торік уряд Бельгії уже залучав російські активи для допомоги Україні. Брюссель висловив чітку позицію відносно довгострокової підтримки українського народу. У 2025 році Бельгія планує надавати Україні високотехнічні винищувачі F-16.