Очікуємо позитиву, – в НБУ спрогнозували, як Україні можуть передати заморожені активи Росії

В Євросоюзі тривають гострі дискусії щодо використання заморожених російських активів для надання "репараційного кредиту" Києву.. Втім, в Україні очікують позитивного рішення щодо цього питання.

Як Україна може отримати кошти Росії?

Про це розповів член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман, передає 24 Канал.

Він зауважив, що в умовах великої війни Україна критично залежна від зовнішнього фінансування, і всі це розуміють не лише в державі, але й за кордоном. Однак поки що рішення щодо надання подальшої фінансової підтримки немає.

Нема на сьогодні остаточного рішення, як це буде відбуватися, але, на мою особисту точку зору, рішення буде позитивним на користь нашої держави,

– зазначив Фурман.

Член Ради НБУ говорить, що затримка з прийняттям рішення щодо російських коштів не означає, що його не буде взагалі. Адже за 4 роки війни Україна порушувала різні важкі питання, і спочатку отримувала відмову, а потім позитивні рішення. Однак головне питання сьогодні, коли це відбудеться.

Переконаний, що і в цьому питанні буде прийняте позитивне рішення на користь нашої держави,

– наголосив експерт.

Зараз Україна чекає середини грудня, коли керівники європейських країн зберуться і ухвалять якесь рішення. Разом з тим керівництво ЄС, за словами Фурмана, обіцяє, що буде шукати альтернативи, якщо "репараційний кредит" за російські активи так і не погодять.

Основним противником використання російських грошей сьогодні є Бельгія. Фурман вважає, що у такій позиції країни дуже багато політики. На його думку, Бельгія боїться політичних ризиків, юридичних, тому що Росія буде судитися. Тому вона хоче, щоб ті країни, які братимуть участь у використанні російських активів, гарантували участь у відшкодуванні цих коштів, зокрема, країни "Великої сімки".

Питання фінансування України ніколи не були простими протягом 4 років великої війни., але я впевнений, що ми отримаємо це необхідне зовнішнє фінансування, яке дасть нам можливість тримати фінансову оборону і фінансувати витрати державного бюджету,

– наголосив представник НБУ.

Що говорять у ЄС з цього приводу?

В Євросоюзі погоджуються, що ризики використання заморожених активів Росії існують. Але "репараційний кредит" з цих коштів – найкращий спосіб для країн Європи допомогти Україні, не обтяжуючи власні бюджети.

Окрім того, в Брюсселі вважають, що ризики не мають зупиняти ЄС у прагненні допомогти Україні вистояти перед російською агресією, пише The Guardian.

Ми продовжуємо активний діалог та роботу з бельгійською владою, але потрібно розуміти: ризики супроводжують будь-які дії, спрямовані на стримування агресора. Однак ризики бездіяльності й небажання стримувати агресора значно більші,

– наголосив єврокомісар Валдіс Домбровскіс.

Які альтернативи фінансування ЄС?