Очікує доля Угорщини: ЄС хоче покарати Бельгію за блокування допомоги Україні

Бельгія категорично відмовляється погоджуватися із планом Єврокомісії про використання заморожених російських активів для надання кредиту Україні. У ЄС, схоже, втомилися від її спротиву і хочуть пригрозити Брюсселю покаранням.

Чому ЄС попереджає Бельгію?

На саміті ЄС 18 грудня європейські лідери вкотре спробують переконати прем’єр-міністра Бельгії Барта де Вевера розблокувати "репараційний кредит" Україні на основі заморожених активів Росії. В іншому випадку попередять, що його країну можуть поставити в один ряд з Угорщиною, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Річ у тому, що Бельгія вже кілька місяців гальмує рішення про "репараційний кредит", оскільки тримає більшість заморожених російських активів у своєму депозитарії Euroclear.

Прем'єр де Вевер боїться, що саме його країні доведеться повертати гроші Росії, якщо та подасть та виграє судові позови щодо цих коштів.

Бельгійський уряд вимагає додаткових гарантій від Євросоюзу, щоб уникнути юридичних та фінансових ризиків.

Він навіть надіслав до ЄС свій список правок до пропозиції з використання мільярдів Кремля.

В іншому випадку де Вевер погрожує заблокувати "репараційний кредит".

Наразі у ЄС детально працюють над зауваженнями Бельгії, намагаючись досягнути компромісу. Водночас, за інформацією видання, ЄС готовий посилити тиск, щоб досягнути угоди щодо активів Росії.

Якщо Бельгія й далі блокуватиме план – а її вимоги лише зростають – де Вевер ризикує опинитися в ізоляції, подібній до тієї, у якій опинився Віктор Орбан через підрив демократії в Угорщині та постійні перешкоди в санкційній політиці ЄС,

– йдеться у матеріалі.

Це означає, що бельгійським міністрам можуть просто "зачинити двері" на нарадах Євросоюзу.

Пропозиції Бельгії до бюджету ЄС на 2028 – 2034 роки відкладуть у довгу шухляду, а дзвінки – ігноруватимуть.

Зауважте! Аналітики називають таку можливу ізоляцію Бельгії безпрецедентним кроком, адже країна вважається серцем ЄС і займала ключові ролі у керівництві блоку. Однак ситуація справді критична, оскільки Україна без європейської допомоги матиме 71,7 мільярда євро дефіциту в бюджеті вже у квітні 2026 року.

Які альтернативи фінансування України?

Разом з тим Єврокомісія розробила план "Б" для допомоги Україні. Якщо ідея "репараційному кредиту" так і не отримає підтримки, країнам ЄС пропонується взяти спільний борг, гарантований наступним семирічним бюджетом ЄС.

Однак Угорщина виступила категорично проти випуску спільних єврооблігацій для підтримки України, пише Politico. А будь-які боргові зобов'язання вимагають одноголосної підтримки країн ЄС.

Тому деякі дипломати говорять вже про план "С", за яким кілька країн можуть самостійно профінансувати Україну зі своїх бюджетів. Потенційно це можуть бути скандинавські країни, Німеччина та країни Балтії.

Але цей план може підірвати сам принцип солідарності, на якому тримається ЄС.

Наприклад, Німеччина може поставити під сумнів, чи варто їй рятувати банк у країні, яка зараз відмовляється допомогти Україні. Солідарність – це двосторонній рух,

– говорять дипломати.

Важливо! За словами посадовців, теоретично ЄС міг би обійти вето Бельгії, ухваливши рішення щодо російських активів кваліфікованою більшістю, але цей варіант наразі серйозно не розглядають.

Як Бельгія захищає активи Росії?