"Час спливає": Єврокомісія та Бельгія готують екстрену зустріч через мільярди Кремля

Бельгія продовжує блокувати використання заморожених російських активів для надання "репараційної позики" Україні. Єврокомісія знову намагатиметься переконати її у доцільності цієї ініціативи.

Чому збирають термінову зустріч?

Кризова зустріч керівництва ЄС та бельгійського уряду щодо заблокованих коштів Кремля має відбутися у п'ятницю, 7 листопада, передає 24 Канал з посиланням на Politico.

Поки що переговори у цьому питання зайшли у глухий кут. Заступники міністрів фінансів у вівторок, 4 листопада, так і не змогли досягти прогресу в перемовинах про "репараційну позику".

Після цього Єврокомісія попередила, що час спливає та ініціювала екстрену зустріч.

Чим довше ми зволікаємо, тим складнішим стає процес. Це може поставити під сумнів деякі тимчасові варіанти фінансування,

– заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс.

Річ у тому, що Україна ризикує зіткнутися з бюджетним дефіцитом уже навесні 2026 року, якщо вчасно не отримає кошти.

Єврокомісія попереджає, що без домовленостей про використання заморожених російських активів країни ЄС будуть змушені покривати потреби Києва власним коштом, попри те, що після пандемії бюджети більшості держав і так виснажені.

Як ми знайдемо 140 мільярдів євро у бюджетах країн ЄС просто зараз? Це неможливо, – наголосив один із міністрів економіки.

Важливо! На екстреній зустрічі Єврокомісія запропонує Бельгії альтернативний меморандум фінансування України, який передбачає запозичення коштів ЄС. У Брюсселі сподіваються, що це змусить бельгійський уряд змінити позицію, адже ці варіанти не вигідні нікому.

Чого вимагає Бельгія?

Бельгія виступає проти ініціативи використання заморожених російських активів для підтримки України, запропонованої Єврокомісією, оскільки більшість цих коштів розміщені у брюссельському депозитарії Euroclear.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер побоюється, що його уряду доведеться відповідати перед Росією через судові позови Кремля.

Він ставить 3 ключові умови, за яких Бельгія готова підтримати цей план.

Вимагає, щоб ЄС ліквідував можливість блокування санкцій проти Росії окремими країнами. Адже це дає шанс, наприклад, Угорщині чи Словаччині розморозити російські активи й змусити Euroclear повернути їх Кремлю.

Наполягає, щоб інші столиці ЄС надали гарантії, що компенсують можливі втрати, якщо Росія вимагатиме повернення своїх коштів або суд ухвалить рішення на її користь.

Пропонує, щоб "репараційну позику" забезпечували не національні уряди, а поточний семирічний бюджет ЄС.

Варто знати! Під час саміту ЄС у жовтні де Вевер зажадав від європейських лідерів гарантій, які захистили б його країну від можливих фінансових і юридичних ризиків. У підсумку вони так і не підтримали "репараційну позику" Україні, пише Financial Times.

