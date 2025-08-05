Наразі Європейський Союз не конфісковує заморожені російські активи та особливо не спрямовує їх для завершення війни Росії проти України. Вони неохоче йдуть на повне вилучення та спрямування на користь нашої держави.

На це є 3 причини. Таку думку 24 Каналу озвучив британський економіст Тімоті Еш.

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Які 3 причини впливають на це?

Тімоті Еш зазначив, що спочатку 330 мільярдів доларів активів Центробанку Росії були заморожені у західних юрисдикціях. Від початку повномасштабного вторгнення нічого особливого не сталося. В ЄС сек'юритизують потік доходів та проценти, які отримують з цих активів, що складає приблизно 50 мільярди доларів. Ці кошти розподіляються різноманітними способами на потреби України, але сам актив не конфіскований та не переданий нашій державі.

На це є 3 причини. Я сказав би 3 перешкоди. Насамперед законність цього. Я думаю, що через майже 3 з половиною роки є законна основа для конфіскації. Є контрзаходи, – підкреслив він.

Зокрема, існує ціла індустрія аналітичних центрів, які заклали правову основу для конфіскації активів Росії. Контрзаходи у вигляді суверенного імунітету допомагають Росії. Це відповідає міжнародному праву.

Коли Кремль не виконує зобов'язань, то позбавляється права захищатися за допомогою суверенного імунітету. У той період, коли росіяни не дотримуються міжнародного права, активи можуть бути вилучені і направлені на користь України.

Другий аргумент – економічний. Якщо Європа піде на конфіскацію, це завдасть збитків євро як резервній валюті. Можна очікувати відповідь Росії щодо західних активів в її юрисдикції. Є думка, що це підриває довіру до західних інститутів.

Насправді альтернативи немає. Китай, в якого трильйони валютних резервів, не може їх нікуди вкласти. Інших ліквідних валютних ринків, крім валют G7, не існує. Тому ми цього не бачимо. Вони цього робити не будуть. Це швидше залякування з боку таких інститутів, як європейський Центробанк, які не хочуть цього робити,

– пояснив економіст.

Третя причина – політична інерція. Тобто коли політичні системи, партії або уряди продовжують діяти в старому напрямку, навіть якщо змінились умови або з'явились нові виклики, демонструючи небажання або неспроможність змінювати курс.

Є саміти з відновлення України, саміти "Великої сімки". Усі говорять, що це хороша ідея. Вони говорять своїм бюрократам, керівникам центральних банків і людям в казначействах: "Подумайте, як це зробити". Але ці інститути за своєю природою дуже консервативні. Вони не хочуть робити щось нестандартне. Національна безпека не є для них пріоритетом. Вони вигадують причини, щоб не робити цього,

– сказав Тімоті Еш.

За його словами, головна причина полягає у тому, що без цього Україна може залишитися без фінансування, озброєння і програти війну. Це найбільший ризик для євро як резервної валюти. Це смертельний удар по єдиній європейській валюті та її статусу резервної валюти. Завдяки нашій державі цього не сталося.