У G7 домовилися, як надати Україні 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів
Джерело:Заява лідерів G7
Лідери країн "Великої сімки" досягли консенсусу щодо того, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів. Ці кредити будуть забезпечені доходами від заморожених російських суверенних активів.
Про це йдеться у заяві G7, зробленій у п'ятницю, 25 жовтня. Також лідери "Великої сімки" наголосили, що Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну й заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні, відповідно до міжнародного права, передає 24 Канал.
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G7 про надання Україні кредитів коштом заморожених російських активів
Лідери країн G7 досягли консенсусу щодо того, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів США в межах Надзвичайної програми прискорення надходжень (ERA). Згідно з заявою, ці кредити будуть виплачувати доходами від заморожених активів Росії в межах правових систем країн G7 і міжнародного права.
Також у "Великій сімці" зазначили, що кошти будуть виплачуватися через декілька каналів підтримки бюджетної, військової та реконструкційної допомоги Україні, згідно з чинним законодавством і відповідними правовими системами країн-членів G7.
Наша мета розпочати виплату коштів до кінця року,
– наголосили лідери G7.
Також додали, ця заява підтверджує, що G7 виконує зобов'язання, взяті на себе в червні на саміті лідерів G7 в Апулії.
Російська незаконна і неспровокована агресія завдала невимовної шкоди народу України та глобальному миру й безпеці. Ми не втомлюватимемося у своїй рішучості надавати Україні підтримку, необхідну їй для перемоги. Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну та заплатити за шкоду, яку завдала Україні, відповідно до міжнародного права,
– підкреслили лідери "Великої сімки".
Додали, що G7 залишається непохитною у своїй солідарності на підтримку боротьби України за свободу, а також її відновлення та реконструкцію.
"Завдяки великому обсягу фінансування з позик ERA для задоволення її нагальних потреб, ми ще раз чітко заявили про наше непохитне зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Час не на боці президента Путіна", – наголосили в G7.