Про це йдеться у заяві G7, зробленій у п'ятницю, 25 жовтня. Також лідери "Великої сімки" наголосили, що Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну й заплатити за шкоду, яку вона завдала Україні, відповідно до міжнародного права, передає 24 Канал.

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G7 про надання Україні кредитів коштом заморожених російських активів

Лідери країн G7 досягли консенсусу щодо того, як надати Україні близько 50 мільярдів доларів США в рамках Надзвичайної програми прискорення надходжень (ERA). Згідно з заявою, ці кредити будуть виплачувати доходами від заморожених активів Росії в рамках правових систем країн G7 і міжнародного права.

Також у "Великій сімці" зазначили, що кошти будуть виплачуватися через декілька каналів підтримки бюджетної, військової та реконструкційної допомоги Україні, згідно з чинним законодавством і відповідними правовими системами країн-членів G7.

Наша мета розпочати виплату коштів до кінця року,

– наголосили лідери G7.

Також додали, ця заява підтверджує, що G7 виконує зобов'язання, взяті на себе в червні на саміті лідерів G7 в Апулії.

Російська незаконна і неспровокована агресія завдала невимовної шкоди народу України та глобальному миру й безпеці. Ми не втомлюватимемося у своїй рішучості надавати Україні підтримку, необхідну їй для перемоги. Росія повинна припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, яку завдала Україні, відповідно до міжнародного права,

– підкреслили лідери "Великої сімки".

Додали, що G7 залишається непохитною у своїй солідарності на підтримку боротьби України за свободу, а також її відновлення та реконструкцію.

"Завдяки великому обсягу фінансування з позик ERA для задоволення її нагальних потреб, ми ще раз чітко заявили про наше непохитне зобов'язання підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Час не на боці президента Путіна", – наголосили в G7.