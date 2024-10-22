Чому російські активи будуть і надалі заморожені

Країни G7 хочуть тримати російські активи замороженими і після закінчення війни в Україні, повідомляє японське видання Nikkei. Однак, офіційних заяв від лідерів Великої сімки про це, поки що немає.

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Джерела видання повідомляють, що заяви про це рішення мають бути випущені до кінця жовтня. Основною причиною подальшого заморожування цих активів є "тиск" на Росію. Таким чином країни G7 хочуть змусити Кремль компенсувати завдану Україні.

Підтверджуємо, що суверенні активи Росії в наших юрисдикціях залишатимуться іммобілізованими доти, доки Росія не припинить свою агресію, і не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні,

– йдеться у проєкті заяви від лідерів G7.

Зверніть увагу! У проєкті також буде повідомлятись про кредит від G7, який має отримати Україна.