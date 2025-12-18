Російські мільярди розкололи Європу: Брюссель терміново шукає вихід для допомоги Україні

Використання заморожених російських активів для фінансової підтримки України різко розділило країни Євросоюзу. Дипломати намагаються знайти компроміс, щоб врятувати "репараційний кредит", але домовленість видається все більш малоймовірною.

На які два табори поділилась Європа?

За кілька годин до саміту у Брюсселі європейські лідери опинилися у двох протилежних таборах щодо подальшого фінансування Києва.

Один табір з країнами Північної та Східної Європи на чолі з Німеччиною наполягає на наданні Україні "репараційного кредиту", забезпеченого замороженими активами Центробанку Росії. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що план з активами необхідний, "щоб якнайшвидше завершити цю війну".

Інший табір очолює Бельгія, яка зберігає у своєму депозитарії Euroclear більшу частину російських коштів, виступає категорично проти цієї пропозиції. Її підтримує Італія, яка просуває підтримку України за рахунок спільних боргових зобов'язань ЄС.

Проти використання російських активів також виступають Болгарія, Мальта, Угорщина та Словаччина.

Яскравою ілюстрацією розколу стали заяви італійської прем’єр-міністерки Джорджі Мелоні, яка в середу сказала, що використає засідання Ради ЄС, аби вимагати відповідей щодо «можливих ризиків» залучення активів,



Зауважте! За словами аналітиків, Рим змінив дипломатичний баланс, підтримавши опозицію Бельгії щодо "репараційного кредиту". Водночас ідея спільного боргу ЄС має багато противників, адже збільшить і так високий борговий тягар тієї ж Італії, а також Франції, пише Politico.

Який вихід бачать у Брюсселі?

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала два різні варіанти допомоги Україні на обговорення Європейської ради:

один варіант – на основі російських активів;

інша пропозиція – на основі спільних запозичень ЄС.

При цьому вона наголосила, що лідерам доведеться визначитися, яким шляхом іти далі.

Водночас Брюссель пропонує виключити зі схеми спільного боргу Угорщину та Словаччину, які виступають проти подальшої допомоги Україні. Тобто, якщо країни погодяться на спільні запозичення, формально угоду мають погодити всі 27 країн Євросоюзу, але фінансування візьмуть на себе лише 25 з них.

Варто знати! Раніше прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що питання російських активів на засіданні Євроради обговорювати не будуть взагалі. Проте кілька дипломатів спростували це повідомлення.

Що в Україні говорять про допомогу від ЄС?