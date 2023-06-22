Російські активи під питанням: в ЄС виявили перешкоди для передачі коштів Україні, – Bloomberg

Європейські чиновники заявили, що передати Україні заморожені кошти росіян буде важко. Насамперед проблема стосується законодавчої частини. Крім того, Росія можу вжити заходів у відповідь. Однак рішення щодо цього все ж є.

Конфіскувати законно не вдається

Європейські чиновники зауважили те, що не можуть законно конфіскувати заморожені російські активи. Таким чином вони шукають шляхи для тимчасового використання коштів.

Читайте також П'ять напрямків для миру: Зеленський окреслив сфери співпраці з країнами-союзницями

йдеться прозаморожених активів російського центрального банку. Чимало коштів знаходяться в розрахунковому гіганті Euroclear Ltd.

Очікується, що розв'язувати це питання під час зустрічі у Брюсселі наступного тижня. Робоча група працюватиме над варіантами відповідно до законодавства Євросоюзу та міжнародного права.

Його члени не бачать жодного надійного правового шляху, який би дозволяв конфіскацію заморожених або знерухомлених активів лише на підставі того, що ці активи перебувають під обмежувальними заходами ЄС,

– йдеться у звіті, який отримав Bloomberg.

Росія може ввести заходи у відповідь

Кілька великих світових банків стурбовані тим, що привласнення російських активів може змусити країну-агресорку вжити заходів у відповідь.

Відтак один із керівників одного з банків розповів, що Росія може ускладнити життя іноземним банкам.

А інший заявив, що його банк не лобіює безпосередньо, однак він принципово проти конфіскації з боку Євросоюзу.

А європейський центральний банк попередив, що використання відсоткових надходжень від активів може спонукати офіційних власників резервів відвернутися від євро.

Є інші варіанти

Однак у Євросоюзу є ще другий варіант. Він стосується непередбаченого доходу. Тобто фірми з російськими активами можуть зобов'язати переказати суми в ЄС. І це може знизити юридичний ризик, адже Європа фактично не керуватиме цими коштами.

Чиновники запевнили, що така модель не вплине на фінансову стабільність, збереже бізнес-моделі залучених фірм і буде справедливою з огляду на оподаткування.

що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн виступаючи на Конференції з відновлення України в Лондоні заявила, що блок виступить з пропозицією щодо використання цих активів до літньої перерви в середині липня.