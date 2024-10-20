США виділять 20 мільярдів доларів Україні в рамках допомоги G7 з активів Росії, – FT

США планують надати Україні до 20 мільярдів доларів. Фінансування буде надано у рамках кредиту від країн G7, а його погашення відбуватиметься за рахунок прибутків, отриманих із заморожених російських активів.

Про це пише Financial Times. За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.

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