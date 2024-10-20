США виділять 20 мільярдів доларів Україні в рамках допомоги G7 з активів Росії, – FT
Джерело:Financial Times
США планують надати Україні до 20 мільярдів доларів. Фінансування буде надано у рамках кредиту від країн G7, а його погашення відбуватиметься за рахунок прибутків, отриманих із заморожених російських активів.
Про це пише Financial Times. За словами двох анонімних співрозмовників, міністри фінансів G7, які зберуться у Вашингтоні 25 жовтня в кулуарах засідань МВФ і Світового банку, мають оприлюднити заяву з розподілом і структурою кредиту.
Дивіться також Угорщина не зможе протидіяти допомозі для України: яке рішення планує прийняти ЄС
Переговори щодо кредиту для України
Видання зауважило, що переговори про кредит прискорюються, оскільки західні чиновники хочуть надати фінансування Києву до кінця року, усвідомлюючи, що в разі перемоги кандидата в президенти Дональда Трампа на виборах у США, допомога Вашингтона Україні може бути припинена.
Довідка. Країни "Великої сімки" вже кілька місяців ведуть переговори щодо структури кредиту в розмірі 50 млрд доларів, узгодженого в червні, причому донедавна очікувалося, що внесок Вашингтона буде меншим, ніж планувалося спочатку, оскільки ЄС не зміг гарантувати, що російські активи залишаться знерухомленими щонайменше на три роки.
Але в п'ятницю американські чиновники повідомили своїм колегам з G7, що Вашингтон надасть повну початкову суму, що становить близько 20 млрд доларів.
За їхніми словами, це стане можливим, навіть якщо ЄС не вдасться переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана зняти вето на продовження санкцій ЄС – умова, на якій наполягає Вашингтон.