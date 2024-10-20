Об этом пишет Financial Times. По словам двух анонимных собеседников, министры финансов G7, которые соберутся в Вашингтоне 25 октября в кулуарах заседаний МВФ и Всемирного банка, должны обнародовать заявление с распределением и структурой кредита.

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