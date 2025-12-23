"Підтримка є, але не все так просто": від чого залежить, чи отримає Україна російські активи

Євросоюз проголосив, що надасть фінансову підтримку Україні на найближчі роки. Однак питання фінансування залишається складним, оскільки дійти згоди щодо "репараційної позики" на основі заморожених активів Росії Європі так і не вдається.

Що відомо про "репараційний кредит"?

Кілька місяців саме "репараційна позика" була базовим сценарієм ЄС для надання Україні необхідної допомоги, розповів 24 Каналу економіст, член Ради НБУ Василь Фурман.

За його словами, європейські лідери дуже активно дискутували щодо використання коштів Кремля, адже щодо цієї пропозиції існувало багато пересторог.

Зокрема, Бельгія вимагала дієвих гарантій від інших членів ЄС на випадок, якщо гроші доведеться повертати Москві. Бельгійський уряд хотів, щоб й інші держави долучилися до гарантування, і деякі пристали на це, зокрема, Німеччина.

Водночас ЄС вдалося зняти найбільші побоювання Бельгії, заморозивши безстроково російські активи, що знаходяться в європейських юрисдикціях. Раніше необхідно було підтверджувати їх блокування кожні шість місяців, і був ризик, що гроші розморозять.

Зауважте! У п’ятницю, 12 грудня, Євросоюз на невизначений термін заморозив активи Росії, застосувавши спеціальну процедуру, яка призначена для надзвичайних ситуацій. кошти залишатимуть в ЄС, доки Москва не відшкодує Україна заподіяні збитки, пише Associated Press.

Чи є шанс отримати активи Росії?

Проте навіть безстрокове блокування російських активів не переконало Бельгію щодо їх використання, хоча Україна потребує цих коштів.

В умовах великої війни Україна залежить від зовнішнього фінансування. Всі це розуміють. Фінансування дає нам покривати критичні витрати. За майже 4 роки великої війни Україна отримала більше 160 мільярдів доларів,

– зазначив Фурман.

Економіст розповів, що кошти Києву спрямували понад 30 країн та міжнародних фінансових організацій:

ЄС надав більш як 54 мільярди доларів.

США виділили близько 34 мільярдів доларів.

Також по програмі Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) Україна отримає сумарно 50 мільярдів доларів.

Окрім того, були укладені двосторонні угоди на фінансування, зокрема, між Україною та Канадою, Японією, Світовим банком тощо.

Підтримка є, але не все так просто. Україна постійно дискутує. На цілий ряд питань від початку війни Україна чула "ні", потім "давайте подискутуємо", а потім питання приймалося на користь нашої держави. Тому я сподіваюся, що питання репараційної позики буде успішно вирішене на користь нашої держави,

– наголосив Фурман.

Варто знати! За словами міністра фінансів України Сергія Марченка, робота над "репараційним кредитом" для України продовжиться, хоча лідери не змогли дійти згоди щодо нього на саміті у грудні. Однак його реалізація потребує додаткової підготовки.

Яку допомогу погодили для України?