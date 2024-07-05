В Уряді пропонують заморозити мінімальні пенсії та зарплати: до чого це призведе

Кабінет міністрів планує заморозити мінімальні зарплати й пенсії на декілька років. В уряді повідомляють, що соцстандарти не планують переглядати щонайменше в бюджеті на 2025 рік.

До чого призведе замороження пенсій і зарплат

У Бюджетній декларації зазначено, що прожитковий мінімум та мінімальну зарплату заморозять до 2027 року. Наразі ця ідея має лише характер пропозиції.

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Бюджетна декларація – це документ, який раз на кілька років ухвалює Кабінет міністрів і який прогнозує основні макропоказники та демонструє оцінки уряду щодо доходів та видатків держави.

В проєкті бюджету на 2025 рік не передбачено підвищення мінімальної зарплати й прожиткового мінімуму.

Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що розглядатимуться також інші пропозиції від парламенту.

Данило Гетманцев Науковий ступінь/посада Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичний вигляд має щонайменше завдання повернення з-за кордону мігрантів. Це питання обов’язково дискутуватимуть у парламенті, ми дамо свої оцінки та пропозиції.

За два роки великої війни загальний рівень бідності в Україні зріс у 1,5-1,7 раза. Однак "глибока бідність" за цей період зросла більше ніж у 5 разів.

Глибокою бідністю називають ситуацію, коли доходів не вистачає на забезпечення фізіологічних потреб, тобто людина змушена недоїдати. У цій категорії перебувають і ті пенсіонери, які живуть на мінімальну виплату.