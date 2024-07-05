До чого призведе замороження пенсій і зарплат
У Бюджетній декларації зазначено, що прожитковий мінімум та мінімальну зарплату заморозять до 2027 року. Наразі ця ідея має лише характер пропозиції.
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Бюджетна декларація – це документ, який раз на кілька років ухвалює Кабінет міністрів і який прогнозує основні макропоказники та демонструє оцінки уряду щодо доходів та видатків держави.
Голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що розглядатимуться також інші пропозиції від парламенту.
Розумію логіку Мінфіну, але вважаю такий крок надмірно жорстким заходом із фіскальної консолідації, тим більше в умовах прогнозованого прискорення інфляції. У таких умовах не зовсім реалістичний вигляд має щонайменше завдання повернення з-за кордону мігрантів. Це питання обов’язково дискутуватимуть у парламенті, ми дамо свої оцінки та пропозиції.
За два роки великої війни загальний рівень бідності в Україні зріс у 1,5-1,7 раза. Однак "глибока бідність" за цей період зросла більше ніж у 5 разів.