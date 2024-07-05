Що зміниться в індексації пенсій

Згідно з цим документом, передбачається забезпечити своєчасне і повне фінансування пенсійних виплат відповідно до законодавства. А також здійснення щорічної індексації пенсій з 1 березня.

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Водночас планується також реорганізувати систему пенсійного забезпечення, щоб зробити її більш справедливою завдяки встановленню єдиних принципів нарахування пенсій для всіх громадян.

Цікаво! Також уряд планує забезпечення виплати пенсій особам, які проживали на окупованих територіях, після їх деокупації.

Хто отримає надбавку вже у серпні

Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності України в серпні. Для цього необхідно подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги до 1 серпня.

Зауважте! Залежно від статусу пенсіонера, виплати становитимуть від 450 до 3100 гривень.

Таку можливість забезпечують Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", що передбачають разову грошову допомогу до Дня Незалежності.