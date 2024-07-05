Що зміниться в індексації пенсій
Згідно з цим документом, передбачається забезпечити своєчасне і повне фінансування пенсійних виплат відповідно до законодавства. А також здійснення щорічної індексації пенсій з 1 березня.
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Водночас планується також реорганізувати систему пенсійного забезпечення, щоб зробити її більш справедливою завдяки встановленню єдиних принципів нарахування пенсій для всіх громадян.
Хто отримає надбавку вже у серпні
Пенсіонери можуть отримати додаткові виплати до Дня Незалежності України в серпні. Для цього необхідно подати заяву на отримання одноразової грошової допомоги до 1 серпня.
Таку можливість забезпечують Закони України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", що передбачають разову грошову допомогу до Дня Незалежності.