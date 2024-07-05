Что изменится в индексации пенсий

Согласно этому документу, предполагается обеспечить своевременное и полное финансирование пенсионных выплат в соответствии с законодательством. А также осуществление ежегодной индексации пенсий с 1 марта.

Читайте также: Льготный проезд для пенсионеров: какие виды транспорта доступны бесплатно

В то же время планируется также реорганизовать систему пенсионного обеспечения, чтобы сделать ее более справедливой благодаря установлению единых принципов начисления пенсий для всех граждан.

Интересно! Также правительство планирует обеспечить выплаты пенсий лицам, которые проживали на оккупированных территориях, после их деоккупации.

Кто получит надбавку уже в августе

Пенсионеры могут получить дополнительные выплаты ко Дню Независимости Украины в августе. Для этого необходимо подать заявление на получение единовременной денежной помощи до 1 августа.

Обратите внимание! В зависимости от статуса пенсионера, выплаты составят от 450 до 3100 гривен.

Такую возможность обеспечивают Законы Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", предусматривающие разовую денежную помощь ко Дню Независимости.