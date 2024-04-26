Ідентифікація пенсіонерів: чому вам не надходить пенсія

Деяких пенсіонерів зобов'язали проходити ідентифікацію. Якщо вони проігнорують цю процедуру, пенсія надаватись не буде.

Для кого потрібна ідентифікація

Ідентифікація – обов'язкова процедура, для пенсіонерів, що мають статус переселенця. За умови, що вони набули його до 24 лютого 2022 року.

Читайте також Долар знову по 40 гривень: де валюта подорожчала суттєво

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,

– йдеться у повідомленні ПФУ

Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так і офлайн. Для цього можна скористатись такими сервісами:

звернутись у відділення ПФУ;

завітати у АТ "Ощадбанк";

скористатися особистим кабінетом на сайті Пенсійного фонду;

погодити зі спеціалістом відеоконференцію онлайн;

особа за кордоном може звернутись у дипломатичну установу України.

Які результати цьогорічної ідентифікації

Якщо особа не проходить ідентифікацію, її виплати заморожуються до з'ясування обставин.

Загалом процедуру пройшли 224,8 тисячі осіб, що підпадають під вказані характеристики. У відділенні ПФУ ідентифікація відбулася для 161,6 тисячі пенсіонерів. Найменша кількість громадян зверталися у дипломатичні установи за кордоном – 0,4 тисячі осіб. Інші пенсіонери обрали для себе такі сервіси для ідентифікації: