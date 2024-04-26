Ідентифікація пенсіонерів: чому вам не надходить пенсія

26 квітня 2024, 11:18
Читать новость на русском

Джерело:

ПФУ

Деяких пенсіонерів зобов'язали проходити ідентифікацію. Якщо вони проігнорують цю процедуру, пенсія надаватись не буде.

Для кого потрібна ідентифікація

Ідентифікація – обов'язкова процедура, для пенсіонерів, що мають статус переселенця. За умови, що вони набули його до 24 лютого 2022 року. 

Читайте також Долар знову по 40 гривень: де валюта подорожчала суттєво

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 року № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" пенсіонерам, які отримали статус внутрішньо переміщеної особи до 24 лютого 2022 року та одержують пенсію в АТ "Ощадбанк", необхідно пройти фізичну ідентифікацію до 31 березня 2024 року,
– йдеться у повідомленні ПФУ

Ідентифікацію можна пройти як онлайн, так і офлайн. Для цього можна скористатись такими сервісами:

  • звернутись у відділення ПФУ;
  • завітати у  АТ "Ощадбанк";
  • скористатися особистим кабінетом на сайті Пенсійного фонду;
  • погодити зі спеціалістом відеоконференцію онлайн;
  • особа за кордоном може звернутись у дипломатичну установу України.
Зауважте! Якщо особа не проходить ідентифікацію, її виплати заморожуються до з'ясування обставин.

Які результати цьогорічної ідентифікації

Загалом процедуру пройшли 224,8 тисячі осіб, що підпадають під вказані характеристики. У відділенні ПФУ ідентифікація відбулася для 161,6 тисячі пенсіонерів. Найменша кількість громадян зверталися у дипломатичні установи за кордоном – 0,4 тисячі осіб. Інші пенсіонери обрали для себе такі сервіси для ідентифікації:

  • 46 тисячі осіб зробили це через вебпортал ПФУ;
  • 31,5 тисячі осіб – відділення АТ "Ощадбанк"
  • 7,3 тисячі – електронний кваліфікований підпис "Дія. Підпис".
  • 0,8 тисячі – завдяки даним Мінсоцполітики.
Автор: Анастасія Зорик