Коли Росія повномасштабно вторглася понад рік тому в Україну, вона розраховувала на швидку перемогу. Втім ані Україна, ані наші західні партнери не дозволили цьому трапитися. Зараз країна-агресорка розплачується за наслідки своїх дій. Лише за понад рік дефіцит російського бюджету склав понад 3 трильйони рублів.

Росія ніколи не відновить свою економіку

Як прогнозує Олексій Рябчин, колишній заступник міністра енергетики та екології України, російська економіка може не розпочати процес відновлення своєї економіки.

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Росія ніколи не відновить свою економіку, коли Європа знайде нових постачальників,

– додає Рябчин.

Експерт з питань енергетики Кен Сільверстайн теж зауважує, що Путін не думав, що у західних країн вистачить сміливості, волі чи скарбниці, щоб захистити Україну. Росія стала міжнародним вигнанцем і залишилася без усіх економічних багатств Європи.

Зараз поставки природного газу з Росії у Європу не перевищують 20%, хоч до повномасштабної війни, вони були на рівні 40%.

Це стало можливим завдяки збільшенню частки США, яка з 3,5% збільшила поставки до 40%.

Крім того, Україна має треті за величиною запаси природного газу в Європі після Норвегії та Сполученого Королівства. Наші 905 мільярдів кубометрів газу можуть допомогти постачати Європу, однак для цього потрібні західні фінанси.

Дефіцит Росії вже становить майже 3,5 трильйона рублів. З січня по травень цього року доходи країни впали на 18,5% у порівнянні з січнем-травнем 2022 року.

Як "рятується" агресорка

Після втрати західного ринку збуту, Росія намагається знайти друзів на сході. Відтак ними стали Китай та Індія. Відтак країна-агресорка знайшла спосіб продавати свою нафту та газ, але тільки за зниженими цінами. Це, відповідно, б'є по бюджету Кремля.

російський газ та нафта можуть взагалі бути не потрібними у майбутньому. Адже вже зараз йде мова про скорочення викидів парникових газів у Європітоді як Сполучені Штати хочуть бути вуглецево-нейтральними ще до 2050 року.

Ми прискорюємо відновлювані джерела енергії та диверсифікуємо наше енергопостачання, тому що Путін перетворив енергію на зброю. Наш енергетичний суверенітет можна знайти не у викопному паливі, а у відновлюваних джерелах. Цей перехід відбувається швидше, ніж будь-коли раніше,

– розповів Франс Тіммерманс, перший віце-президент Європейської комісії.

Така реакція світу означає лише те, що розпочата війна Росією призвела лише до негативних наслідків, повернувши економіку агресорки до набагато темніших часів.