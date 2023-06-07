Дефіцит бюджету в Росії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що станом на січень-травень 2023 року дефіцит бюджету Росії становив – 3,4 трильйона рублів.

Читайте також Кремлю бракує ресурсів навіть для оборони: як далеко зможуть зайти РДК та "Свобода Росії"

За січень травень цього року доходи Росії впали на 18,5% у порівнянні з січнем-травнем 2022 року. Доходи від нафти та газу впали на 49,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року,

– написав політик.

Він додав, що доходи Нафтогазу теж падають. Так цього року вони знизилися на 18,5% у порівнянні з аналогійним періодом 2022 року. За цей же час доходи від нафти та газу впали на 49,6%.

Що Росія робить аби зупинити дефіцит

Раніше у коментарі для 24 Каналу, Голова комітету Ради з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що влада Росії робить усе можливе, щоб покрити шалений дефіцит федерального бюджету.

Роксолана Підласа Голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету По-перше, їхня Дума ухвалила закон, що податки збираються не від фактичної ціни продажу нафти та нафтопродуктів, а від уявної. З 1 квітня – так ніби Urals коштує 51 долар за барель, а з 1 липня – так ніби 60 доларів за барель. Тобто російські нафтогазові компанії будуть доплачувати податки з власної кишені.

Також уряд Росії хоче запровадити одноразовий добровільно-примусовий збір для середнього та великого бізнесу. Він має забезпечити додаткові 300 мільярдів рублів податкових надходжень.

Вона додала, що Кремль фактично "друкує" рубль, коли продає золото і юані з Фонду національного добробуту Центральному банку. На її думку – це прямий шлях до інфляції та біднішання рядового росіянина.

Росіянам можуть заборонити робити перекази за кордон