Удари росіян по українських АЗС: чи вистачить Україні запасів пального

Питання наявності пального в Україні залишається вельми актуальним. Особливо на тлі погіршення ситуації між Іраном та США, а також російських атак по АЗС країни.

Чи вистачить Україні запасів пального

Що наразі відомо про українські запаси, у коментарі для 24 Каналу розповів директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Можна сказати, у нас запаси тільки робочі, які потрібні на 10 днів, 2 тижні роботи, в ключових мережах і так далі. І ми говоримо про те, що цей рівень запасів достатній в наших умовах військових, тому що створювати більше – це наражати себе на ризик.

Експерт додав, що збитки, які несуть російські атаки, безслідно не проходять. Подібні удари можуть призвести до банкрутства компаній.

Відповідно, ми рано чи пізно можемо зіткнутися просто з тим, що не буде кому постачати пальне,

– пояснив Сергій Куюн.

Своєю чергою робота "з коліс"(це означає, що запасів майже немає, а паливо одразу після доставки відвантажують споживачам – 24 Канал) вже довела свою ефективність, як зазначив Куюн. Він нагадав, що таким чином, зокрема, Україна пройшла 2022 рік, а також напружену весну.

Тобто цих запасів достатньо, або Україна могла нормально, стабільно працювати. Але робити великі запаси, аби наражати себе на небезпеку, в країні не бачать сенсу.

Що ще варто знати про пальне в Україні

Нагадаємо, що наразі складно прогнозувати зміни у цінах на пальне в Україні. Наразі світ спостерігає за ситуацією, яка виникла між Іраном та США.

Водночас Кирило Буданов раніше робив важливу заяву. Він повідомив, що не бачить ознак того, що у Києві можливий дефіцит пального.