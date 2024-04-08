Гроші у спадок: кому в Україні дозволили заповідати грошову допомогу

Уряд дозволив деяким громадянам заповідати грошову допомогу своїм родичам. Це можна зробити на підставі особистого розпорядження, написаного у довільній формі.

Хто зможе заповісти гроші

Таким чином, заповідати своїм родичам державну грошову допомогу, яка передбачена за шкоду життю та здоров’ю, якщо вони загинуть або помруть, зможуть державні службовці та працівники критичної інфраструктури.

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Йдеться про те, що уряд надав таким людям законну підставу у довільній формі писати особисте розпорядження та заповідати ці гроші своїм рідним. При цьому, це розпорядження можна у будь-яку мить переписати або ж узагалі скасувати.

Які важливі нюанси потрібно знати

Складання кожного нового документу скасовуватиме чинність попереднього. Також у документі потрібно буде вказати розмір частки для родичів у відсотках.

При цьому, незалежно від змісту особистого розпорядження, зможуть отримати одноразову грошову допомогу за шкоду життю та здоров’ю в 50% частки:

малолітні;

неповнолітні;

повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатні вдови (вдівці);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

! Автентичність підпису на особистому розпорядженні повинні засвідчити командири/керівники підрозділу/керівники органу, де служили чи працювали особи. Також можна звернутися до нотаріусів.

Оригінал розпорядження впродовж трьох робочих днів має отримати командир/керівник підрозділу/керівник органу, де така особа служить/працює та зберігати його в особовій справі. У разі загибелі/смерті таких осіб копії особистих розпоряджень видають членам сім’ї.

Передбачається, що рішення уповноваженого органу, що призначив і здійснив виплату одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, можна оскаржити у судовому порядку.