Деньги в наследство: кому в Украине разрешили завещать денежную помощь

Правительство разрешило некоторым гражданам завещать денежную помощь своим родственникам. Это можно сделать на основании личного распоряжения, написанного в произвольной форме.

Кто сможет завещать деньги

Таким образом, завещать своим родственникам государственную денежную помощь, которая предусмотрена за вред жизни и здоровью, если они погибнут или умрут, смогут государственные служащие и работники критической инфраструктуры.

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Речь идет о том, что правительство предоставило таким людям законное основание в произвольной форме писать личное распоряжение и завещать эти деньги своим родным. При этом, это распоряжение можно в любой момент переписать или же вообще отменить.

Какие важные нюансы нужно знать

Составление каждого нового документа будет отменять силу предыдущего. Также в документе нужно будет указать размер доли для родственников в процентах.

При этом, независимо от содержания личного распоряжения, смогут получить единовременную денежную помощь за вред жизни и здоровью в 50% доли:

малолетние;

несовершеннолетние;

совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособные вдовы (вдовцы);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

! Подлинность подписи на личном распоряжении должны засвидетельствовать командиры/руководители подразделения/руководители органа, где служили или работали лица. Также можно обратиться к нотариусам.

Оригинал распоряжения в течение трех рабочих дней должен получить командир/руководитель подразделения/руководитель органа, где такое лицо служит/работает и хранить его в личном деле. В случае гибели/смерти таких лиц копии личных распоряжений выдают членам семьи.

Предполагается, что решение уполномоченного органа, назначившего и осуществившего выплату единовременной денежной помощи за вред жизни и здоровью, можно обжаловать в судебном порядке.