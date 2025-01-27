Запровадження накопичувальних пенсій не передбачатиме підвищення податків, – Мінсоцполітики

В Міністерстві соціальної політики України в понеділок, 27 січня, наголосили, що запровадження накопичувальних пенсій не буде передбачати підвищення податків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Мінсоцполітики.

Дивіться також Пенсія у 2025 році: скільки отримуватимуть українці з 40 роками стажу

Вказується, що Міністерство соціальної політики розробило комплексну реформу пенсійного забезпечення. У відомстві додали, що відповідні законопроєкти подали на розгляд органів влади, а також інших зацікавлених сторін для ознайомлення та надання пропозицій.

Мета реформи – створити справедливу і прозору пенсійну систему, щоб кожен українець і кожна українка могли отримувати гідну пенсію,

– наголосили у Мінсоцполітики.

Там зазначили, що запровадження накопичувальної системи, яка є частиною реформи, дозволить працівникам додатково збільшувати розмір своєї майбутньої пенсії протягом робочого стажу.

Важливо: це НЕ призведе до збільшення навантаження на платників податків. Адже: внески роботодавця та громадянина не збільшаться, та будуть виокремлені із поточного ЄСВ і ПДФО,

– наголосили там.