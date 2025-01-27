Як розрахувати розмір пенсії

Зокрема, на розмір пенсії у 2025 році впливає розмір середньої заробітної плати по країні та коефіцієнтів, що враховуються під час розрахунку пенсії. 24 Канал розповідає детальніше, на яку пенсію можна розраховувати зі стажем 40 років.

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Розмір пенсії в Україні визначається за формулою, яка враховує:

Середню зарплату по країні : у 2025 році цей показник прогнозується на рівні 15 000 гривень.

: у 2025 році цей показник прогнозується на рівні 15 000 гривень. Індивідуальний коефіцієнт , який розраховується як співвідношення вашої зарплати до середньої по країні. Наприклад, якщо ваша середня зарплата була 12 000 гривень, коефіцієнт дорівнює 0,8.

, який розраховується як співвідношення вашої зарплати до середньої по країні. Наприклад, якщо ваша середня зарплата була 12 000 гривень, коефіцієнт дорівнює 0,8. Коефіцієнт стажу: за кожен рік стажу нараховується 1%, тобто за 40 років коефіцієнт становитиме 0,4.

Формула розрахунку: пенсія = середня зарплата × коефіцієнт зарплати × коефіцієнт стажу.

Скільки це в цифрах Припустімо, середня зарплата в країні – 15 000 гривень, а ваша зарплата – 12 000 гривень (коефіцієнт 0,8). Тоді, як стаж – 40 років (коефіцієнт 0,4). Розрахунок виглядатиме так: 15 000 × 0,8 × 0,4 = 4 800 гривень пенсії.

Зауважимо, що це базовий розмір пенсії без урахування надбавок чи індексацій. Ці два фактори теж можуть впливати на розмір вашої пенсії, відповідно кінцева сума виплат може збільшитись.

Додаткові виплати

Так, у 2025 році запланована індексація пенсій на 12%, що дозволить компенсувати інфляцію. Наприклад, якщо ваша пенсія 4 800 гривень після індексації вона збільшиться: 4 800 × 1,12 = 5 376 гривень.

І окремо пояснимо щодо надбавок за стаж понад норму. Наприклад, якщо стаж перевищує 35 років для чоловіків чи 30 років для жінок, держава додає 1% від прожиткового мінімуму за кожен "зайвий" рік.

Так, у 2025 році прожитковий мінімум становитиме 3 000 гривень. Відповідно за 5 додаткових років стажу можна отримати: 5 × 1% × 3 000 = 150 гривень.

Також додаткові виплати можуть отримувати пенсіонери з особливими заслугами перед державою, ветерани, люди з інвалідністю чи багатодітні матері.