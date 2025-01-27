Как рассчитать размер пенсии

В частности, на размер пенсии в 2025 году влияет размер средней заработной платы по стране и коэффициентов, учитываемых при расчете пенсии. 24 Канал рассказывает подробнее, на какую пенсию можно рассчитывать со стажем 40 лет.

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Размер пенсии в Украине определяется по формуле, которая учитывает:

Среднюю зарплату по стране : в 2025 году этот показатель прогнозируется на уровне 15 000 гривен.

: в 2025 году этот показатель прогнозируется на уровне 15 000 гривен. Индивидуальный коэффициент , который рассчитывается как соотношение вашей зарплаты к средней по стране. Например, если ваша средняя зарплата была 12 000 гривен, коэффициент равен 0,8.

, который рассчитывается как соотношение вашей зарплаты к средней по стране. Например, если ваша средняя зарплата была 12 000 гривен, коэффициент равен 0,8. Коэффициент стажа: за каждый год стажа начисляется 1%, то есть за 40 лет коэффициент будет составлять 0,4.

Формула расчета: пенсия = средняя зарплата × коэффициент зарплаты × коэффициент стажа.

Сколько это в цифрах Допустим, средняя зарплата в стране – 15 000 гривен, а ваша зарплата – 12 000 гривен (коэффициент 0,8). Тогда, как стаж – 40 лет (коэффициент 0,4). Расчет будет выглядеть так: 15 000 × 0,8 × 0,4 = 4 800 гривен пенсии.

Заметим, что это базовый размер пенсии без учета надбавок или индексаций. Эти два фактора тоже могут влиять на размер вашей пенсии, соответственно конечная сумма выплат может увеличиться.

Дополнительные выплаты

Так, в 2025 году запланирована индексация пенсий на 12%, что позволит компенсировать инфляцию. Например, если ваша пенсия 4 800 гривен после индексации она увеличится: 4 800 × 1,12 = 5 376 гривен.

И отдельно поясним относительно надбавок за стаж сверх нормы. Например, если стаж превышает 35 лет для мужчин или 30 лет для женщин, государство добавляет 1% от прожиточного минимума за каждый "лишний" год.

Так, в 2025 году прожиточный минимум составит 3 000 гривен. Соответственно за 5 дополнительных лет стажа можно получить: 5 × 1% × 3 000 = 150 гривен.

Также дополнительные выплаты могут получать пенсионеры с особыми заслугами перед государством, ветераны, люди с инвалидностью или многодетные матери.